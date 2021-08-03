Milas'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

İlçenin Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgarla birlikte sitelere kadar ulaştı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun mücadele veriyor.

SİTE SAKİNLERİ EŞYALARINI ALARAK AYRILDI

Site sakinleri, alevlerin evlerine kadar ulaşması nedeniyle, evlerinin önünü ıslatıp eşyalarını alarak ayrıldı. Bölgede bulunan bazı işletmeler de ekiplerin ve bölgedeki vatandaşların destekleriyle yanmaktan son anda kurtarıldı.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün, Bodrum ilçesinde görevlendirdiği TOMA sayısının da 10'a yükseltildiği bildirildi. (AA)



