Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı

Muğla Valisi Esengül Civelek de "Zeytin tarımına elverişli tarımsal alanlarımız, arazi yapımız ve iklimimizle zeytincilikte güçlü bir potansiyele sahibiz. Zeytin varlığımızın kaliteli ve verimli bir şekilde artırılması için ilgili tüm taraflarla değerli çalışmalar gerçekleştiren, hızla gelişen zeytin ve zeytinyağı sektörünü yakından takip eden bilinçli çiftçilerimizle, modern tesislerde en son teknoloji sistemleriyle kaliteli zeytinyağı üretiliyor. Bugün geldiğimiz noktada Milas ilçemizde kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminde dikkat çekmektedir. Son zamanlarda coğrafi işaret alan kaliteli zeytinyağı markalarının artışından da memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

BAKAN'DAN TELEFON BAĞLANTISI

Protokol konuşmaları sırasında AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir aracılığıyla telefonla şenliğe bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşlara seslendi. 11 milyon zeytin ağacıyla Milas'ın önemli bir konumda olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Muğla, Türkiye'de zeytin ağacı varlığı bakımından Aydın'ın ardından ikinci sırada geliyor. Muğla'da bulunan 17 milyon zeytin ağacının yaklaşık 11 milyonu Milas'ta bulunuyor. Dolayısıyla Milas, tam bir zeytin üssü. Zeytin bizim Egelilerin sırrıdır. Zeytin Milaslıların sağlığını ve çalışkanlığını temsil eder" dedi.

'BU YIL ZEYTİNYAĞI KALİTELİ OLACAK'

Rekolte tahmin komisyonu raporundaki verilere göre zeytinyağının bu sene kaliteli olmasını beklediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Çünkü zeytinde hastalık ve zararlılarla ilgili sorun yaşamadık ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı dolu ve yağışlar yer yer ürün kaybına da sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli, asit oranı 0,2. İstenilen seviyede olacak. Bu durum bizim için sevindirici, dış pazar için de avantaj oluşturacak. Zeytin ve zeytinyağında 2019 yılı üretim rekoltemizin sofralık zeytin üretiminde 115 bin ton, yağlık zeytin üretiminde 1 milyon 110 bin ton, toplam dane zeytin üretiminde 1 milyon 525 bin ton ve zeytinyağı üretiminde 225 bin ton olacağını daha önce açıklamıştık" diye konuştu.