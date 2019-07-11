HABER

Milas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yaklaşık 50 milyon liralık, 1,5 ton 'skunk' adlı uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yaklaşık 50 milyon liralık, 1,5 ton 'skunk' adlı uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilecek yüklü miktardaki 'skunk' adlı uyuşturucunun iç piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla uyuşturucu ticareti yapan şebeke takibe alındı. Yapılan çalışma sonucu şebeke lideri A.A.'nın yurt dışından getireceği yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Milas'taki koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığı öğrenildi. Balkan ülkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun pazartesi sabahı Milas'ın Haydar Koyu'ndan teslimatının yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, operasyon için harekete geçti. Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı, karadan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve istihbarat ekipleri, eş zamanlı operasyon başlattı. Sahilde durdurulan deniz botunda, 'Joshua' ve 'Maço' isimli dedektör köpekleriyşe yapılan aramada, 1,5 ton skunk ele geçirildi. Uyuşturucunun taşınmasında kullanılması planlanan 3 otomobile de el koyuldu. Değeri yaklaşık 50 milyon lira olan uyuşturucuyu getiren şebekenin lideri A.A. ile suç ortakları olduğu belirtilen H.İ., V.K., T.I., A.Ö. ve S.V. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 6 kişi, işlemleri tamamlanınca bu sabah adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Milas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyedeMilas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Çanakkale’de 91 kaçak yakalandıÇanakkale’de 91 kaçak yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyorAntalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.