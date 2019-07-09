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Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda çıkan yangın, korkuttu.

Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda çıkan yangın, korkuttu. İtfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların su tankerleri ile müdahale ettiği alevler, 2,5 saatte güçlükle söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi.
Milas'ın Ören Mahallesi'nde, Sanayi Sitesi yakınındaki moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Kemerköy Termik Santrali İtfaiye ekipleri sevk edildi. 16 arazöz 60 orman ve belediye işçisi alevlere su sıkarak ve kazma ve küreklerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleri ile destek verdi. Alevlerin, yakındaki zeytin bahçeleri ve evlere doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Evlere 400 metre kadar yaklaşan alevler, güçlükle 03.30 sıralarında söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi. Korkudan eve giremeyen bazı mahalle sakinleri, otomobillerinde ve sahildeki şezlonglarda uyumayı tercih etti. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandıMilas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandıMilas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandıMilas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

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