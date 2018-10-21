Milas'ta Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Milas'ta Boğa Güreşi Festivali'nde 100 boğa güreştirildi.

Ortaköy Mahallesi'ndeki arenada düzenlenen güreşleri, kamyon kasaları ve traktör römorklarında yaklaşık 6 bin kişi izledi. Sahiplerinin elinden kaçan boğaların, saha çevresinde vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik önlemi alındı.

Kaçan bazı boğalar, izleyenler ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Güreşen bazı boğalar ise tel örgüleri aşıp izleyicilerin arasına girdi.

Mücadeleyi kazanan boğaların sahipleri, sahada davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, büyük ayak, küçük ayak, deste ve tozkoparan olmak üzere 8 kategoride derece elde eden boğa sahiplerine ödül verildi.

Ortaköy Muhtarı Mehmet Aral, ilk defa organize edilen Boğa Güreşi Festivali'nden elde edilen gelirin Akkovanlık, Çamlıyurt, Çallı, Ortaköy ve Olukbaşı mahallelerinin giderlerinde kullanılacağını ifade ederek, amaçlarının kültürel değerlerini yaşatmak olduğunu belirtti.

