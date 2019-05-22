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Milas'ta Dünya Süt Günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde 21 Mayıs Dünya Süt Günü kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milas'ta Dünya Süt Günü kutlaması

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde 21 Mayıs Dünya Süt Günü kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Milas Süt Birliği'nce 21 Mayıs Dünya Süt Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, muhtarlar, öğrenciler, Milas Süt Birliği yönetim kurulu üyeleri ve personeli katıldı. Kutlamalarda ilk olarak Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı da olan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Atatürk Bulvarı'ndaki Atapark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe protokol üyelerinin yanısıra öğrenci ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri de katıldı. Süt ineği maketi, buzağılar, inek kostümleri, Nasrettin Hoca ve çizgi film karakterlerinin canlandırıldığı yürüyüş Atatürk Bulvarı'ndan başladı. Müştakbey Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ile Kadıağa Caddesi'nde üzerinde devam etti. 'Dünya Süt Günü kutlu olsun', 'Süt sağlıktır içmelisin', 'Süt senin en iyi dostundur', 'Sağlıklı kalmak için süt için', 'Süt çocukların en iyi dostudur', 'Güzel bir gelecek için süt için', 'Sütümü içiyorum, büyüyorum', 'Süt temel besin kaynağıdır', 'Sağlığınız için, her gün süt için', 'Protein + vitamin + mineraller = süt = sağlık', 'Milas'ta üret, Türkiye'de tüket, sağlıklı kal' yazılı pankartların taşındığı yürüyüş, Gümüşkesen Caddesi'ndeki giyim pazarı alanında son buldu.
Burada konuşan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, her yıl farklı etkinlikler düzenleyerek süt tüketimine dikkat çekmeye devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Eren Arslan ise, süt tüketimine dikkat çekmek için gerçekleştirdikleri etkinlik nedeniyle birlik üyelerine teşekkür etti. Sakarya İlkokulu öğrencilerinin halkoyunları gösterisiyle devam eden program çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu.
Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Süt Birliği, Sakarya İlkokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. İl
kokul öğrencilerine 'Gıdaların Sihirli Dünyası' adlı kitap hediye edilip, süt ikramında bulunuldu.

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