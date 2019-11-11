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Milas'ta helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Milas- Ören karayolunda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Saat 11.00 ile 12.00 arasında gerçekleştirilen havadan denetimlerde, 3 kişiye 'geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek', 1 kişiye ise 'duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etme' ihlalinden toplam 813 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği bildirildi.

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