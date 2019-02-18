Milas'ta maden ocağında göçük (1)

MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
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