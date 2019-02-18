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Milas’ta maden ocağında göçük

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir açık maden ocağında meydana gelen göçükte 3 kişinin göçük altında olduğu açıklandı.Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Sarıkısık Dağı’ndaki açık alanda (kaltun-kuvars) maden çıkaran özel bir firmaya ait taş ocağında madende çalışan bir kamyonun üzerine büyük kaya parçaları düştü.

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir açık maden ocağında meydana gelen göçükte 3 kişinin göçük altında olduğu açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Sarıkısık Dağı’ndaki açık alanda (kaltun-kuvars) maden çıkaran özel bir firmaya ait taş ocağında madende çalışan bir kamyonun üzerine büyük kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının altında kaldığı tahmin edilen üç kişinin kurtarma çalışması devam ediyor. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil yardım ambulansı, jandarma ekipleri sevk edildi.

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