Milas'ta maden ocağında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi enkaz altında (6)

ENKAZ ALTINDAKİ İŞÇİLERDEN BİRİ DAHA ÖLDÜ
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayanın altında kalan işçilerden birinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçinin kimliği henüz belirlenemezken, kayaların altından çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmalarda biri polise, diğeri jandarmaya ait 2 arama- kurtarma köpeğinin de kullanıldığı görüldü.
Mehmet Can MERAL/MİLAS (Muğla), (DHA)
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