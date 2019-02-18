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Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

Cavit AKGÜN- Mehmet Can MERAL/MİLAS (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı.

Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (2)- Yeniden

Cavit AKGÜN- Mehmet Can MERAL/MİLAS (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3'ünü kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu. 4 işçi, göçük altında kaldı. Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, işçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dev kaya kütlelerinin altında iş makinelerinin de kaldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (2)- YenidenMilas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (2)- Yeniden

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