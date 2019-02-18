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Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemeye başladı.

VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemeye başladı. Yaşanınlarla ilgili DHA'ya bilgi veren Vali Civelek, "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı hastaneye sevk edildi. Ama 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" dedi.

VALİ'DEN GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

MİLAS (Muğla), DHA)

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