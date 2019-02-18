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Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi.

MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ

Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi. Kocabaş, "İş makineleri kayanın dibinde çalışma yapıyormuş. Dev kaya düşmüş. 2 kepçe ve 1 kamyon ile 3 işçinin kayanın altında kaldığı söyleniyor. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Öte yandan, yaralı kurtulan işçinin Tayfun Akıncı olduğu, Milas Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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