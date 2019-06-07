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Milas'ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı.

Milas'ta orman yangını

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Bugün öğle saatlerinde Milas'a bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürmek için 6 helikopter ile havadan, 2 dozer, 16 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisi ile karadan müdahale ediliyor.

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