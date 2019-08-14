Milas'ta orman yangını

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Sarp arazideki yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Demirciler Mahallesi sınırlarındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine helikopter ile havadan, arazöz ve orman işçileriyle karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.

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