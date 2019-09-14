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Milas'ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Milas'ta orman yangını

MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Milas'ın Demirciler Mahallesi ile Bodrum'un Gökpınar Mahallesi arasında kalan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerini aradı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve orman işçileri ise karadan müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

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Milas'ta orman yangınıMilas'ta orman yangını

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