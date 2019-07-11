Milas'ta TOKİ heyecanı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas'ın ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları için kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişle 100 daire sahibini buldu.

Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilmesi planlanan toplam 100 adet TOKİ konutu için bugün hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda Milas 3'ncü Noteri tarafından gerçekleştirilen kura çekimi öncesinde kısa bir konuşma yapan TOKİ görevlisi Özgür Murat Demir, "Bugün 50 adet 2+1 ve 50 adet 3+1 olmak üzere konut kurası gerçekleştireceğiz. Hak sahipleriyle ileri bir tarihte sözleşme imzalanacak. Yıl başından sonra olacak muhtemelen. O tarihe kadar hak sahipleri hiçbir bedel ödemeyecekler. Konut kurası çektikten sonra sözleşme imzalanacak ve peşinatları alınacak. 2+1 50 konut için 20 engelli grubu, 62 emekli grubu ve 220 normal başvuru bulunmakta. 3+1 50 konut için ise, 4 şehit ailesi başvurusu, 28 engelli grubu başvurusu, 56 emekli grubu başvurusu olmak üzere 488 normal başvuru bulunmakta. Çekilişlerimiz Milas 3. Noteri huzurunda gerçekleştirilecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İSMİ OKUNANLAR ALKIŞLANDI

Demir'in yaptığı konuşmanın ardından noter tarafından ilk olarak 2+1 konutların daha sonra da 3+1 konutların kurası çekildi. Kura çekimi sırasında isimleri okunanlar, salonda bulunanlarca alkışlandı. Kurada ismi okunanları, ilk olarak yanındaki vatandaşları tebrik etti.

YENİ EVLİ ÇİFT VE GAZİNİN MUTLULUĞU

Eşi Raziye Boz ile kura çekimine katılan Sercan Boz, yeni evlendiklerini ve evlerinin kira olduğunu belirterek, "3+1 konutlar için başvuru yaptık. Kurada adımız çıktı. Çok güzel bir duygu. Keşke katılan herkese konut verilme imkanı olsaydı. Biz çok mutluyuz" dedi. Kurada güzel haberi alan bir diğer isim Güneydoğu gazisi İsmet Kaya ise, "Mutluyum. Gazi olduğum için de gurur duyuyorum. Devletimizin vermiş olduğu kontenjandan faydalanarak, başvuruda bulunduk. İnşallah nasip olur yeni evimizde otururuz. Çok fazla kişi başvuruda bulundu. Çıkmadığı için üzülenler oldu. Keşke imkan olsa da herkes ev sahibi olsa" diye konuştu.

İSMİ OKUNMAYANLAR PARASINI GERİ ALACAK

Kura çekiminin ardından TOKİ yetkilileri isimleri okunmayanların yatırmış oldukları 1000 TL'lik başvuru ücretini geri alabileceklerini belirtirken, kurada adı okunanların listesinin gün içerisinde TOKİ'nin internet sitesinde yayınlanacağı duyuruldu.

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