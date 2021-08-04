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Milas’ta Yangın Termik Santrala Ulaştı

04.08.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, günlerdir söndürülmeye çalışılan alevlerin Kemerköy termik santraline ulaştığını bildirdi

Milas’ta Yangın Termik Santrala Ulaştı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, günlerdir söndürülmeye çalışılan alevlerin Kemerköy termik santraline ulaştığını bildirdi. Tokat Twitter'dan görüntüleriyle paylaştığı mesajında ''Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor...'' dedi.

Günün erken saatlerinde termik santral yakınındaki yangının kontrol altına alındığını belirten yerel yetkililer daha sonra bölgede yeni bir yangının çıktığını kaydetmişti.

28 Temmuz’dan bu yana Akdeniz ve Ege bölgesinde çeşitli noktalarda devam eden yangınlarla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’e göre 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve halk devam eden 16 yangını söndürmek için çalışıyor. Salı akşamı itibariyle devam eden yangın sayısının 11’e düştüğünü belirten Pakdemirli ancak bunlara yenilerinin eklendiğini belirtti.

Türkiye’de son yılların en büyük orman yangınlarında sekiz kişi hayatını kaybetti, sayısız hayvan öldü, aralarında turistlerin de olduğu binlerce kişi aynı zamanda ülkenin turizm merkezi olan yangın bölgelerinden tahliye edildi.

Milas’taki Kemerköy Termik Santralı da günlerdir alevlerin tehdidi altındaydı. Günün erken saatlerinde termik santral yakınındaki yangının kontrol altına alındığını belirten yerel yetkililer daha sonra bölgede yeni bir yangının çıktığını kaydetti.

Milas Belediye başkanı Muhammet Tokat, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada alevlerin Salı gece saatlerinde santralın yakınına ulaştığını, ancak yangının söndürüldüğünü belirtmişti.

Çevre uzmanları alevlerin santrala erişmesi durumunda kömür depolama biriminin yanmasından ve bunun da büyük bir hava kirliliğine neden olmasından endişe ediyor.

Bazı çevreciler yetkililerin termik santralın oluşturduğu tehdidin boyutu konusunda halka açık davranmadığı suçlamasını yapıyor.

Demirören Haber Ajansı santralde yanıcı maddelerin bulunduğu tankların önlem olarak boşaltıldığını ve alevlerin santrale varmasını önlemek için hendekler kazıldığını bildirdi.

Yerel yetkililer ve ana muhalefet partisi CHP, hükümetin yangınlara müdahalesinin yavaş ya da yetersiz olduğu görüşünde.

Türkiye’nin talebi doğrultusunda İspanya ve Hırvatistan’dan gönderilen uçaklar, Rusya, İran, Ukrayna ve Azerbaycan’dan gönderilenlerle birlikte yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Muhalefet partileri Erdoğan ve hükümetini yıllar içinde itfaiye teşkilatlarının kaynaklarını kısmakla suçluyor. Sosyal medyada Erdoğan’a istifa çağrıları yapılırken hükümetin yangınla mücadele kaynaklarının ve hazırlığının eksik olması eleştirildi.

Hükümet ise iddiaları yalanlayarak çalışmaların planlı ve koordinasyon içinde devam ettiğini belirtti.

Uydu fotoğrafları Türkiye’de devam eden orman yangınlarının boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntüler Antalya bölgesinde iki ayrı yangından gökyüzüne yayılan dumanları gösteriyor.

Fotoğraflarda Antalya’daki Oymapınar Barajı ve Mersin’in Aydıncık ilçesine bağı Hacıbahattin mahallesi yakınlarındaki dumanlar görülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve güçlü rüzgarlar alevlerin çoğalmasına neden oluyor.

Yetkililer yangınların nedenini soruşturuyor. Olası nedenler arasında PKK’nın sabotajı da değerlendiriliyor ancak uzmanlar iklim değişikliği ve insanların neden olduğu kazaların orman yangınlarının daha olası nedenleri arasında olduğu görüşünde.

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