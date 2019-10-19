HABER

Milas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:32 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde 3 bin 200 yıllık 'Ata' adı verilen zeytin ağacı, çiftçiler ve protokol üyelerinin katılımıyla hasat edildi.

Milas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde 3 bin 200 yıllık 'Ata' adı verilen zeytin ağacı, çiftçiler ve protokol üyelerinin katılımıyla hasat edildi.
Milas'ın kırsal Kazıklı Mahallesi'nde bulunan ve 'Ata' adı verilen 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında, bugün, çiftçiler ve ilçe protokolü tarafından hasat yapıldı. Hasatta elde edilen 90 kilo zeytinden 6 litre zeytinyağı çıkarıldı. Geçen yıl düzenlenen 5'inci Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde düzenlenen açık artırmada anıt ağaçtan elde edilen yağın litresi 30 bin TL'ye satılmıştı. Arazi sahibi Selçuk Aktürk, bu yıl 2- 3 Kasım'da düzenlenecek 6'ncı Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde, 1 litrelik zeytinyağının yaklaşık 100 bin TL'ye alıcı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. Aktürk ayrıca, açık artırmadan elde edilecek gelirin, bölgedeki okulların ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, 3 bin 200 yıldır dimdik ayakta duran zeytin ağacının hala insanlığa hizmet ettiğini hatırlattı. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş ise, anıt zeytin ağacı gibi birçok değerin dünya tarafından izlendiğine vurgu yaptı.

FOTOĞRAFLI

Milas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasatMilas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasatMilas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasatMilas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat

PARTNERZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyinZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyin
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandıPencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı
Hacire ana, PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdiHacire ana, PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.