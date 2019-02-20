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Milas'taki 3 kişinin öldüğü maden faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyede (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şirket sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile şirket yetkilileri Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu mahkemece tutuklandı.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI
Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şirket sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile şirket yetkilileri Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)

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