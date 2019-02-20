Milas'taki 3 kişinin öldüğü maden faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyede (3)

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI
Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şirket sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile şirket yetkilileri Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu mahkemece tutuklandı.
Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)
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