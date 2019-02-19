Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (4)

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPACAK

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeninde, devrilen kayanın altında kalan 3 işçinin ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti oluşturuldu. Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, yazılı açıklama yaparak, soruşturma kapsamında maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından bilirkişi heyeti oluşturulduğunu belirtti. Başsavcı Efe, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ve gelişmelerden bilgi verileceğini kaydetti.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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