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Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

ENGİN TUTUK DA TOPRAĞA VERİLDİ Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalan 3 işçiden Engin Tutuk (44), Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (7)

ENGİN TUTUK DA TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalan 3 işçiden Engin Tutuk (44), Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi. Tutuk'un cenazesi, Çine'nin Soğancılar Mahallesi'ndeki camide ikindide kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Çine Kaymakamı Özkan Demir, Çine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soydan Hekim, Çine İlçe Emniyet Müdürü İsmet Şimşek, Çine Belediye Başkanı CHP'li Enver Salih Dinçer, AK Parti Çine Belediye Başkan Adayı Celal Özden, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Eşini son yolculuğunda yalnız bırakmayan Zeynep Tutuk, ayakta durmakta güçlük çekti. Çine İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Tutuk'u teselli ederken, Vali Köşger acılı eşe başsağlığı diledi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (7)

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