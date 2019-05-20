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Milas'taki maden faciasının sanıkları için 22,5'ar yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü ve 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili hazırlanan iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Milas'taki maden faciasının sanıkları için 22,5'ar yıl hapis istemi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü ve 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili hazırlanan iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 3 şirket yetkilisi hakkında, 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
Milas'ın Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasında bulunan Yumrutaş mevkisindeki açık alanda faaliyet gösterilen feldspat madeninde, 18 Şubat'ta, kaya bloklar kaldırılırken, iş kazası meydana geldi. Dev kaya, 2 ekskavatör ve 2 kamyonun üzerine düştü. Bu sırada aynı iş makinesinin içinde bulunan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri Şükrü Otlak ve Tayfun Akıncı, 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kayanın altında kaldı. Şirket çalışanları tarafından yaralı kurtarılan Tayfun Akıncı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ocak çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kaya altındaki işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı; ancak işçilere ulaşıldığında öldükleri belirlendi. İlk gün Şükrü Otlak'ın, ertesi gün ise Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun cesetleri kayaların altından çıkarıldı. 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şirket sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile şirket yetkilileri Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıklar Mustafa Ali Kömürcüoğlu, Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Davanın ilk duruşmasının 28 Haziran'da görüleceği belirtildi.

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Milas'taki maden faciasının sanıkları için 22,5'ar yıl hapis istemiMilas'taki maden faciasının sanıkları için 22,5'ar yıl hapis istemi

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