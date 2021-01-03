Miley Cyrus ev dekorasyonunda seks oyuncaklarını kullanıyormuş!

Ünlü aktör Liam Hemsworth ile evlinip kısa sürede boşanan ve daha önce panseksüel olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus yine gündeme bomba gibi düştü.

"Bu aralar çok fazla sanal seks yapıyorum" diyen ve bunun için de FaceTime uygulamasını kullandığını itiraf eden Cyrus yeni açıklamalarıyla dikkat çekti. Miley Cyrus seksin de ev dekorunun düzenli bir parçası olduğunu söyledi.

28 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı, evinin dekorasyonunu canlandırmak için seks oyuncakları kullandığını itiraf etti.



Yaptığı itiraflarla dikkat çeken ünlü şarkıcı "Seks oyuncaklarını severim" diyerek itiraflarına yeni bir itiraf ekledi. Miley Cyrus bunları cinsel hayatı için alırken dekoratif amaçlı da kullandığını söyledi. Cyrus açıklamasında "Onları kendim için alıyorum ama sonunda iç tasarım için kullanıyorum. Seks ve iç tasarım aslında el ele gider 'dedi.



