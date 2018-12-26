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Miley Cyrus ile Liam Hemsworth evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

Yaklaşık 10 yıldır bir küs bir barışık ilişkilerine devam eden ünlü şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Liam Hemsworth'un geçtiğimiz hafta evlendikleri iddia edildi...

Miley Cyrus ile Liam Hemsworth evlendi

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Liam Hemsworth’un evlendikleri iddia ediliyor. 2009 yılında gerçekleşen The Last Song filminin setinde tanıştıktan sonra 10 senedir bir küs bir barışık ilişkilerine devam eden ikili, geçtiğimiz pazar aile arasında sade bir törenle evlenmiş.

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Liam’ın yakın dostu Conrad Jackcarr’ın paylaşımlarından sonra ortaya çıkan paylaşımlarda Miley omuzları açıkta bırakan, beyaz tonlarında bir elbise, Liam ise takım elbise ile görülüyor.

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Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda çiftin pasta keserken görüntüleri bulunuyor.

Fotoğraflarda ayrıca Hemsworth’un kardeşleri ile Miley Cyrus’ın annesi de yer alıyor.

Annesinin jean pantolon ile törene katılması ise yine sosyal medyanın gündeminde.

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Miley Cyrus Liam Hemsworth Liam Hemsworth miley evlilik

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