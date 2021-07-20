Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini itiraf etti

Yaptığı çıkışlarla her zaman farklılığını ortaya koyan 28 yaşındaki ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, cinsel ilişki itirafıyla yine gündem olmayı bildi.

HEMCİNSLERİYLE BİRLİKTE OLMUŞ

İlk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu söyledi.

EŞİNDEN SAKLAMIŞ

Bu gerçeği 10 yıl boyunca eski eşi Hemsworth'ten sakladığını belirten Cyrus, "16 yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim. İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim, bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görünmek istemedim" dedi.2018 yılında evlenen Cyrus ve Hemsworth, 2020'de boşanmıştı.

"CİNSEL FANTEZİ OYUNCAKLARINI SEVERİM"

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Cinsel fantezi oyuncaklarını severim" diyerek itiraflarına yeni birini daha ekledi. Miley Cyrus bunları cinsel hayatı için alırken dekoratif amaçlı da kullandığını söyledi. Cyrus açıklamasında "Onları kendim için alıyorum ama sonunda iç tasarım için kullanıyorum. Cinsellik ve iç tasarım aslında el ele gider" ifadelerine yer verdi.

