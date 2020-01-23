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Miley Cyrus plajda şekilden şekle girdi! Yatarak giyindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme gelen Miley Cyrus şu sıralar Gigi Hadid'in eski sevgilisi Cody Simpson ile aşk yaşıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı plajda pantolonunu giymeye çalışırken şekilden şekle girmesiyle dikkat çekti.

Liam Hemsworth ile evliliği kadar hızlı boşanmasıyla da gündemde olan Miley Cyrus son dönemde Cody Simpson ile aşk yaşıyor. İki sevgili önceki günü Malibu'da kumsalda geçirdi. Günün sonunda kot pantolununu ilginç bir şekilde giyen Cyrus objektiflere böyle yansıdı.

Siyah bikinisiyle denize girip güneşlenen Miley Cyrus, daha sonra oturduğu yerde üstüne sweatshirt'ü giydi. Ardından da kumların üzerinde kot pantolonunu giymeye başladı. İlk hamleden sonra da yere yatarak pantolununu giydi. Cyrus tamamen giyindikten sonra ayağa kalktı.

Bir süre birbirlerine sarılan Cyrus ve Simpson daha sonra kumsalda yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.

27 yaşındaki Miley Cyrus, ünlü müzisyen Billy Ray Cyrus'ın kızı. Gerçek adı. Destiny Hope Cyrus olan yıldız küçük yaşta rol aldığı Hannah Montana adlı diziyle tanınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Miley Cyrus, cody simpson,

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