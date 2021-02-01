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Miley Cyrus sanal seks itirafından sonra bakın ne yaptı

01.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Miley Cyrus sanal seks itirafından sonra bakın ne yaptı

Koronavirüs pandemisinde sanal sekse vakit ayırdığını itiraf eden Miley Cyrus son paylaşımıyla olay oldu. Cyrus çıplak pozunu paylaşarak "Beni arayın" dedi.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Miley Cyrus yine gündeme bomba gibi düştü.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede uygulanan yasakların cinsel hayatını olumsuz etkilemediğini söyleyen Miley Cyrus bir paylaşımıyla şoke etti.

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28 yaşındaki Cyrus, "Bu aralar çok fazla sanal seks yapıyorum" itirafıyla dikkat çektikten sonra küvette çıplak bir pozunu paylaştı.

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Sanal seks için FaceTime kullanan Cyrus, paylaşımına ise "İyi vakit geçirmek için arayın" yazdı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.


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