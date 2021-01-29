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  4. Miley Cyrus sütyensiz alışverişe çıktı! Herkes ona baktı

Miley Cyrus sütyensiz alışverişe çıktı! Herkes ona baktı

29.01.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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28 yaşındaki ünlü şarkıcı Miley Cyrus sütyensiz haliyle dikkat çekti. Alışveriş için beyaz bir t-shirt tercih eden Cyrus göğüslerinin görünmesini sorun etmedi.

Geçtiğimiz ay yeni albümü "Plastic Hearts"ı yayınlayan Miley Cyrus bildiğiniz gibi her yaptığıyla her söylediğiyle gündem olmayı başarıyor!

ABD'li ünlü yıldız Miley Cyrus bazı ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktı. Arabasına atladı ve doğruca eczaneye gitti. Kahvesini yudumlayarak eczaneden çıkan Cyrus, oldukça rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

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Sütyensiz görüntüsüyle dikkat çeken Cyrus bu haliyle kendine baktırdı. Cyrus'un maskesini takması ve hiç çıkarmaması da gözlerden kaçmadı.

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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamayla da gündem olmuştu. Miley yaptığı son açıklamada "Kadınlarla flörtleşmek daha mantıklı" demişti.


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