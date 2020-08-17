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Miley Cyrus’tan bomba itiraf: İlk kez birlikte olduğum kişi…

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, yıllar sonra bakirelik itirafında bulundu. Cyrus, "İlk kez birlikte olduğum erkek 16 yaşındayken Liam'dı. Ama onun ilk olduğunu yıllarca gizledim" dedi.

Miley Cyrus’tan bomba itiraf: İlk kez birlikte olduğum kişi…

ABD’li şarkıcı Miley Cyrus gündem yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde 10 aydır birlikte olduğu sevgilisi Cody Simpson’dan ayrılan 27 yaşındaki Cyrus, yeni şarkısı Midnight Sky’ın tanıtımı kapsamında bir podcast programına katıldı.

Call Her Daddy adlı programda Alexandra Cooper’ın sorularını yanıtlayan Cyrus, çarpıcı itiraflarda bulundu. İlk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu anlattı.

BAKİRELİK İTİRAFI

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Bu gerçeği 10 yıl boyunca Hemsworth’ten sakladığını belirten Cyrus, “16 yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim. İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim, bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görünmek istemedim” dedi.

2018 yılında evlenen Cyrus ve Hemsworth bu yılın başlarında boşanmıştı.

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