Miley Cyrus'tan çıplak paylaşım!

Aykırı tarzıyla gündeme gelerek dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Miley Cyrus bir süredir sakinliğiyle dikkat çekiyordu. Ta ki düne kadar... Cyrus yaptığı paylaşımla hayranlarından beğeni topladı.

Çıplak fotoğrafını paylaşan Miley Cyrus, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Cyrus'un fotoğrafına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Cyrus'un bir takipçisi fotoğrafa, "Kusursuz bir fotoğraf." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "İlluminati genç beyinleri ele geçirip her şeyi yaptırıyor" yorumunu yaptı.

İLK ÖPÜŞTÜĞÜ KİŞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

İlk öpüşmesini okulundan bir kızla deneyimlediğini söyleyen Miley Cyrus, o dönemde bu eğiliminin çevresindeki kimse tarafından anlaşılamadığını açıklamıştı.

Kendini panseksüel olarak tanımlayan Miley Cyrus, farklı cinsel kimliğe sahip kişilerden etkilenebilen biri ve heteroseksüel bir çiftin parçası olarak geçtiğimiz günlerde evlendiği Liam Hemsworth ile ilişki kavramını yeniden tanımlandırdıklarını söylemişti.



