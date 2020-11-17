Miley Cyrus'un kardeşi Noah Cyrus paylaşımlarıyla olay oldu! Ablasını geçti

Disney dizisi Hannah Montana ile dünya çapında bir üne kavuşan Miley Cyrus'un bugünlerdeki en büyük rakibi küçük kız Noah Cyrus gibi... Çılgınlıklarıyla bilinen Miley'in kardeşi Noah Cyrus sosyal medyayı sallıyor.

Konserleri ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her daim gündeme gelmeyi başaran Miley'in küçük kardeşi Noah da son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında oldu. Henüz 20 yaşında olan Noah, özellikle Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin aklını başından alıyor.

Daha öncede bir çok kez yarı çıplak pozlar veren Noah'ın son paylaşımına yine binlerce beğeni yağdı. Altın sarısı bir g-string giyen Noah, yaptığı ve yapacakları ile ablası Miley ile yarışacağının sinyallerini şimdiden veriyor.

Noah'ın yaklaşık 6 milyon takipçisi anında Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu.

Bir takipçisi, "O gece harikaydın" diye yazarken bir diğeri de, "Miley'in vahşi olduğunu düşünenler anlasın" diye yazdı. Bazı kullanıcılar ise "Ablasını geçti" yorumları yaptı.



