MAGAZİN

Miley Cyrus yeni sevgilisi Cody Simpson ile birlikte

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Liam Hemsworth’ten ayrıldıktan sonra Kaitlynn Carter ie birlikte olmaya başlayan Miley Cyrus, geçen hafta gelen ayrılık haberinin ardından aşk hayatında hız kesmeden şarkıcı Cody Simpson ile birlikteliğe başladı.

Miley Cyrus yeni sevgilisi Cody Simpson ile birlikte

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sekiz aylık eşi Liam Hemsworth ile eylül ayı başında ayrıldıkları haberinden hemen sonra Kaitlynn Carter ile Sicilya tatilinde öpüşürken görüntülenmişti.

Bir süre önce Carter’dan ayrıldığı haberleri çıkan 26 yaşındaki ABD’li şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı. Önceki gün basında Cody Simpson ile bir markette öpüşürken fotoğrafları çıkan Cyrus, sosyal medya paylaşımıyla yeni ilişkisini doğruladı.

,qrk3ey4tlkKXk4gTlVOPGg

“Benim tipim” notuyla paylaştığı fotoğrafıyla Simpson ile yaşadığı romantizmin doğru olduğunu vurguladı.

,hsVa-9TgEEep_z5NRnNmpg

22 yaşındaki şarkıcı Simpson da Instagram’da Cyrus’u öperken çekilen fotoğrafını hikaye olarak paylaşarak, “Kahvaltı öncesi” notunu düştü.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Barıştı ona koştu! Bikinili pozuyla olay olduBarıştı ona koştu! Bikinili pozuyla olay oldu
Hem derin sırt dekoltesi hem süper mini! Hem derin sırt dekoltesi hem süper mini!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Liam Hemsworth Liam Hemsworth miley evlilik Miley Cyrus

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı leopar desenli bikinisiyle yine gündemde

Barıştı ona koştu! Bikinili pozuyla olay oldu

Hilal Altınbilek derin sırt dekoltesi ile beğeni topladı

Hem derin sırt dekoltesi hem süper mini!

Berkay Hardal ve Dilan Telkök nişanlandı!

Yakışıklı oyuncu nişanlandı! 'Nefesim kesilene kadar...'

Hadise’den Demet Akalın açıklaması

Hadise'den olay açıklama!

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Aslıhan Gürbüz'den dikkat çeken 'Hayvanlar Günü' mesajı

Aslıhan Gürbüz'den dikkat çeken 'Hayvanlar Günü' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.