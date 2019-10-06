Miley Cyrus yeni sevgilisi Cody Simpson ile birlikte

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sekiz aylık eşi Liam Hemsworth ile eylül ayı başında ayrıldıkları haberinden hemen sonra Kaitlynn Carter ile Sicilya tatilinde öpüşürken görüntülenmişti.

Bir süre önce Carter’dan ayrıldığı haberleri çıkan 26 yaşındaki ABD’li şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı. Önceki gün basında Cody Simpson ile bir markette öpüşürken fotoğrafları çıkan Cyrus, sosyal medya paylaşımıyla yeni ilişkisini doğruladı.

“Benim tipim” notuyla paylaştığı fotoğrafıyla Simpson ile yaşadığı romantizmin doğru olduğunu vurguladı.

22 yaşındaki şarkıcı Simpson da Instagram’da Cyrus’u öperken çekilen fotoğrafını hikaye olarak paylaşarak, “Kahvaltı öncesi” notunu düştü.

