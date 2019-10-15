MAGAZİN

Miley Cyrus yeni sevgilisiyle yatakta Joker pozu verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Miley Cyrus yeni sevgilisi Cody Simpson ile sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. İlişkisini gözler önünde yaşamayı seven Cyrus şimdi de yatakta Joker pozu verdi.

Miley Cyrus ve sevgilisi Cody Simpson Instagram hesaplarından samimi bir paylaşımda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan filmi Joker filtresiyle yataktaki samimi pozları ise dikkat çekti.

26 yaşındaki ünlü şarkıcı sevgilisi Cody’ye sarılmış, videonun ilerleyen saniyelerinde ise çift öpüşürken görülüyor. Videonun sonunda ise gülme krizine giren çift, mutluluklarını gözler önünde yaşamayı ihmal etmiyor.

BGUS_1751688_001

Çift önceki gün Cyrus’ın annesi Tish Cyrus ile kahvaltıda görüntülendi.

Şarkıcı Cody Simpson, Cyrus’a 12 yaşından beri aşık olduğunu itiraf etmişti. 10 yıldan uzun süredir sadece arkadaş olan çift, Cyrus’ın Liam Hemsworth’ten ve sonraki ilişkisi Kaitlynn Carter’dan sonra arkadaşlıklarını duygusal boyuta taşımaya karar verdiler. People dergisine açıklama yapan Simpson, “Çok uzun zamandır arkadaş olduğumuz için aramızda hiçbir şey olmamıştı” dedi.

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Berkay da konser gelirini 'Mehmetcik Vakfı'na bağışlıyorBerkay da konser gelirini 'Mehmetcik Vakfı'na bağışlıyor
Eski aşıklar ayrılmıyor! İkinci bahar mı?Eski aşıklar ayrılmıyor! İkinci bahar mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cody simpson Miley Cyrus Miley Cyrus ve Kaitlynn Carter Miley Cyrus instagram

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Biz 'bitti' demeden yine bitmedi

Biz 'bitti' demeden yine bitmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkay da konser gelirini 'Mehmetcik Vakfı'na bağışlıyor

Berkay da konser gelirini 'Mehmetcik Vakfı'na bağışlıyor

Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal yeniden aşk mı yaşıyor?

Eski aşıklar ayrılmıyor! İkinci bahar mı?

Murat Dalkılıç Milli Takımı paylaştı! 'Fransa' tepkisi

Ünlü şarkıcı sert çıktı! 'Türk milletine karşı...'

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? Mehmet Şef'ten Yasin'e ceza! Portakal kabuğu yedirdi!

MasterChef'te Yasin'e ceza! Kabuğunu yedirdi!

Yemekteyiz yarışmasında Seda Sayan kanunları! Yemekteyiz'de '1 puan' yasaklandı mı?

Yemekteyiz'de Seda Sayan kanunları! Yasakladı!

Oyuncu Berkay Hardal'ın eşinin eğlenceli videosu sosyal medyayı salladı

Oyuncu Berkay Hardal'ın eşinin eğlenceli videosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.