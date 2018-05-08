Miley Cyrus yine çok cesur!

Çılgınlıklarıyla bir döneme damga vuran ve daha sonra nişanlısıyla barışıp cesur pozlarına ara veren Miley Cyrus Met Gala elbisesiyle efsane bir dönüş yaptı.

Miley Cyrus yine açıldı! Cyrus'un Met Gala kıyafeti

1 / 12 New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen Met Gala 2018'de şıklık yarışı yaşandı.

2 / 12 Katolik temalı gecede, ünlüler genellikle "cennetten çıkma" bir görünüme sahip olmak için elinden geleni yapmıştı.

3 / 12 Şarkıcı Miley Cyrus da, Met Gala 2018'in dikkat çeken isimlerinden biriydi.

4 / 12 Ancak bunun sebebi Miley'nin her an açılacakmış gibi duran siyah elbisesiydi.

5 / 12 Miley, derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

6 / 12 25 yaşındaki şarkıcı, artık Disney prensesi olmadığını bir kez daha kanıtladı adeta...

7 / 12 Miley'nin siyah ipek elbisesinin içine iç çamaşırı giymediği dikkat geçti.

8 / 12 Güzel şarkıcı, takılarıyla tamamladığı elbisesinden dövmelerini de göstermişti.

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