HABER

MİLGEM ve Atak ihracatı sonrası Pakistan'a çıkarma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bu yıl Pakistan'a 4 MİLGEM, 30 Atak helikopteri ihracatı için imza atan Türk savunma sanayisi, IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'ne 25 firmayla milli katılım sağlayacak - Fuarda, Türk firmaları tarafından üretilen zırhlı araçlar, insanlı/insansız hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler gibi bir dizi ürün ve hizmetin tanıtımı yapılacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, bu yıl MİLGEM ve Atak helikopteri ihracatına yönelik yapılan sözleşmelerin ardından Pakistan'da gerçekleştirilecek savunma sanayisi fuarına güçlü katılım gösterecek.

Pakistan'ın Karaçi kentinde 27-30 Kasım'da 10'uncusu düzenlenecek IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri, dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayisi temsilcisi ve üst düzey resmi delegasyonu bir araya getirecek.

İki yılda bir gerçekleştirilen IDEAS Fuarı, ilk olarak 2000 yılında düzenlendi. Fuar, geçen sürede bölgenin en önemli savunma sanayisi fuarları arasında yer aldı.

Türk savunma sanayisi temsilcileri, Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen IDEAS Fuarı sırasında Pakistan başta olmak üzere, bölge ülkeleri ve bölgeye yakın Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesine yönelik ürün ve hizmetlerin tanıtımını, pazarlamasını ve satışını gerçekleştirecek.

Fuara, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile 25 firma katılacak. Türk Milli Pavilyonu için yaklaşık bin 750 metrekarelik bir alan kullanılacak.

IDEAS'ta Türkiye'den Aksa Run Flat (Tekcan), ASELSAN, ASFAT AŞ, Ata Silah Sanayi, BMC, CES İleri Kompozit, Garanti Giyim, GİRSAN, GM Savunma, HAVELSAN, MİLSOFT, MKEK, Nero Endüstri, Nurol Makina, OSSA, REPKON, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TAIS, TİSAŞ, TRANSVARO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Yonca Onuk katılım gösterecek.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumu yapılacak.

Türk resmi delegasyonunca öncelikle ev sahibi ülke Pakistan makamlarıyla olmak üzere, katılımcı ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek.

- Savunmada ihracatın adresi Pakistan

Pakistan, Türk savunma sanayisinin ihracatında önemli bir yer tutuyor. İki ülke arasında bu yıl savunma sanayisi alanında önemli imzalar atıldı.

TUSAŞ ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonunda, yıl içinde 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin satışına yönelik sözleşme imzalandı. Bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlandı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan korvetlerin üretimini ise ASFAT AŞ üstlendi. Sözleşme kapsamında yer alan 4 adet MİLGEM ada sınıfı korvetten 2'si Türkiye'de, 2'si Pakistan'da üretilecek.

Pakistan Savunma Bakanlığının açtığı denizaltı modernizasyon ihalesini, denizaltıyı yapan Fransız firmaya karşı kazanarak önemli bir başarıya imza atan STM, Pakistan'daki iş payını artırdı. Agosta 90B sınıfı ikinci denizaltı modernizasyonu için de STM tercih edildi.

STM ayrıca Pakistan Denizde İkmal Gemisi'nin (PNFT) inşasını başarıyla tamamlayarak ekim ayında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim etti.

PARTNERİşte en seksi isim...İşte en seksi isim...
Son dakika! İstanbul Pendik'te AVM çatısında yangınSon dakika! İstanbul Pendik'te AVM çatısında yangın
15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atak Helikopteri milgem Pakistan Savunma Sanayisi

En Çok Okunan Haberler

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Kadın öğretmeni darp eden gence mahkemeden ders niteliğinde ceza!

Kadın öğretmeni darp eden gence mahkemeden ders niteliğinde ceza!

TCDD’ye vagon üreten firma konkordato ilan etti

TCDD’ye vagon üreten firma konkordato ilan etti

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

İlginizi Çekebilir

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında şehir hastanesi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında şehir hastanesi açıklaması

Van'da bulunan iskelet 2 bin 777 yıllık çıktı

Van'da bulunan iskelet 2 bin 777 yıllık çıktı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'en önümüzdeki hafta için yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'en önümüzdeki hafta için yağmur uyarısı

Son dakika! İstanbul Pendik'te AVM çatısında yangın

Son dakika! İstanbul Pendik'te AVM çatısında yangın

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Günlük burç yorumları: 25 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.