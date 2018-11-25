MİLGEM ve Atak ihracatı sonrası Pakistan'a çıkarma

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, bu yıl MİLGEM ve Atak helikopteri ihracatına yönelik yapılan sözleşmelerin ardından Pakistan'da gerçekleştirilecek savunma sanayisi fuarına güçlü katılım gösterecek.

Pakistan'ın Karaçi kentinde 27-30 Kasım'da 10'uncusu düzenlenecek IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri, dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayisi temsilcisi ve üst düzey resmi delegasyonu bir araya getirecek.

İki yılda bir gerçekleştirilen IDEAS Fuarı, ilk olarak 2000 yılında düzenlendi. Fuar, geçen sürede bölgenin en önemli savunma sanayisi fuarları arasında yer aldı.

Türk savunma sanayisi temsilcileri, Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen IDEAS Fuarı sırasında Pakistan başta olmak üzere, bölge ülkeleri ve bölgeye yakın Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesine yönelik ürün ve hizmetlerin tanıtımını, pazarlamasını ve satışını gerçekleştirecek.

Fuara, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile 25 firma katılacak. Türk Milli Pavilyonu için yaklaşık bin 750 metrekarelik bir alan kullanılacak.