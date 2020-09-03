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  4. Mili Savunma Bakanı Akar: "Fransa Ne Hakla Geliyorsun Buraya?”

Mili Savunma Bakanı Akar: "Fransa Ne Hakla Geliyorsun Buraya?”

03.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak Fransa’ya sert tepki gösterdi

Mili Savunma Bakanı Akar: "Fransa Ne Hakla Geliyorsun Buraya?”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak Fransa’ya sert tepki gösterdi. Akar, Fransa’ya bölgenin hangi hakla geldiğini sordu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu ve burada bir konuşma yaptı. Konuşmasında son dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle gerginleşen Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Akar, Türkiye’nin bölgedeki zerre kadar dahi bir hakkından vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirtti ve “Hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolünü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.

“Fransa ne hakla geliyorsun buraya?”

Fransa’nın bölgeye müdahale etmeye çalışmasına tepki gösteren Akar, Fransa’nın hangi hakla bölgede olduğu sorusunu sordu. Akar “Anlaşılması zor olan kabadayılar var. Şimdi Fransa, ne hakla geliyorsun buraya? Garantörlük yok, anlaşma yok, herhangi bir söz konusu hak hukuk yok. Sen AB'nin temsilcisi de değilsin. AB herhangi bir şekilde işbirliği yapıp kuvvet teşkil etmiş değil. Tek başına çıkıp 'Ben kahramanlık yapacağım' o kabadayılık dönemi geçti. Biz gerginlik peşinde değiliz biz ihlal peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak, alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararını da eleştiren Akar “Üçüncü ülkelerin de bu konularda mantıklı, aklıselimle bakmalarını ancak böyle olursa bu sorunun çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma getirir, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım” dedi.

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