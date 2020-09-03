Mili Savunma Bakanı Akar: "Fransa Ne Hakla Geliyorsun Buraya?”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak Fransa’ya sert tepki gösterdi. Akar, Fransa’ya bölgenin hangi hakla geldiğini sordu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu ve burada bir konuşma yaptı. Konuşmasında son dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle gerginleşen Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Akar, Türkiye’nin bölgedeki zerre kadar dahi bir hakkından vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirtti ve “Hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolünü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.