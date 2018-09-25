"Miliç Plajı" binlerce turist çekti

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzelliği ile dikkati çeken Terme sahilini, Samsun Büyükşehir Belediyesinin projesi ile turizme kazandırdıklarını söyledi.

Yeşil ve mavinin buluştuğu kilometrelerce uzunluktaki sahilde güneşin ve serin suların tadını çıkaran vatandaşların ilgi gösterdiği plaj, Karadeniz'de önemli turizm noktalarından biri olmaya aday.

YAŞAR KARAMAN - Karadeniz'in mavi bayraklı plajlarından Samsun'un Terme ilçesindeki "Miliç Plajı", çam ağaçları, uzun sahili, iskelesi ve konforlu tesisleri ile yaz boyunca yaklaşık 400 bin kişiyi denizle buluşturdu.

Yaklaşık 45 kilometrelik sahile sahip ilçede, deniz turizmini ön plana çıkarmak istediklerini ifade eden Kul, şu değerlendirmeyi yaptı.

"Karadeniz'in parlayan yıldızı haline gelen, yeşil ve mavinin en güzel renk tonlarının buluştuğu mavi bayraklı plajımız, yaz boyunca sıcak hava fırsatını değerlendiren vatandaşlar tarafından dolup taştı. Miliç Plajı, Terme'mize değer kattı. Terme sahilleri sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan, turizmin göz bebeği ve yerli, yabancı herkesin tercih ettiği bir turizm cenneti haline geldi. Miliç Plajı'na ve Terme'ye gösterilen ilgi bizi çok memnun etti."

Temiz kumsalı, deniz ve yeni sosyal alanlarıyla turizmde markalaşmaya dönük çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kul, "Yaklaşık 45 kilometrelik Terme sahil bandı için çok iddialı konuşuyor, 'yeryüzündeki cennet' tabirini kullanıyorum. Mavi bayraklı plajımız gibi aynı destinasyona sahip kilometrelerce sahillerimiz mevcut. Bu alanları da projelendirerek yaz turizmine kazandıracağız." dedi.

