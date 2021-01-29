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'Militan' açıklaması nedeniyle İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

29.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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'Militan' açıklaması nedeniyle İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ açıklamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' sözleri üzerine başlayan tartışma sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yaptı. Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kılıçdaroğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan birçok ilin valisinin de bulundukları illerde Cumhuriyet Savcılıklarına giderek, Berhan Şimşek ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları, Ankara Valiliği’nin de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

(DHA)

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