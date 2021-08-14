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Millî Eğitim Bakanı Özer'den afet bölgesiyle ilgili açıklama

14.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, selden etkilenen bölgelerde okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar afet bölgesindeki eksiklikleri gidereceğiz" dedi. Özer, bölgedeki öğretmenlerin başta barınma olmak üzere her türlü ihtiyacının karşılanması için harekete geçtiklerini ifade etti.

Millî Eğitim Bakanı Özer'den afet bölgesiyle ilgili açıklama

Millî Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi ilan edilen illerdeki eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilerin durumunu yakından takip ediyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın afet bölgesi ilan ettiği Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki gelişmeleri anbean izliyoruz. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri hastanelerde devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Selin sebep olduğu zarar ve mağduriyetlerin giderilmesi için devletimiz her daim milletinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Okullarda hasar tespit çalışmaları yapılarak eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar eksikliklerin giderileceğini belirten Bakan Özer, "Bölgedeki öğretmenlerimizin başta barınma olmak üzere diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için de il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz vasıtasıyla harekete geçtik" dedi. (İHA)

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Milli Eğitim Bakanı
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