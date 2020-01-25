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Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarımız açısından korkulacak durum yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, incelemelerde bulunmak amacıyla Elazığ depreminin en şiddetli hissedildiği Gezin’e gitti. Selçuk, eğitim, çocukların rehabilitasyonu ve psikososyal destek sağlanması amacıyla öğretmenler ve psikologlarla birlikte çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarımız açısından korkulacak durum yok

Bakan Selçuk, "Okullarımızın tamamında ciddi bir problemimiz yok. Okullarımızı halkımıza açtık. Bundan sonra öğretmen ve yöneticilerimizle beraber okullarımızın gerek deprem eğitimi bakımından, gerekse riskin organizasyonu bakımından bir değerlendirme çalışması yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk’un açıklamaları şöyle:

"Genel olarak devlet her türlü kurum ve kuruluşuyla Elazığ’daki deprem meselesine yoğun olarak ilgisini sürdürüyor. Biz çevre ilçelerde ve diğer yerleşim bölgelerinde de durumu izleyebilmek için birtakım çalışmalar sürdürüyoruz. O nedenle ben arkadaşlarımızla Gezin’deyiz. Burada 3 vefat söz konusu, onun dışında da ufak çatlaklar söz konusu. Eğitim açısından da çocuklarımızın rehabilitasyonu, korkularının yenilmesi, psikososyal destek sağlanması amacıyla büyük bir ekiple buradayız. Yine AFAD‘ın koordinasyonunda çalışmalarımızı öğretmenlerimiz ve psikologlarımızla sürdürüyoruz. Her bir okulumuzu incelemeye aldık. Okullarımızın tamamında ciddi bir problemimiz yok. Okullarımızı halkımıza açtık. Bundan sonra öğretmen ve yöneticilerimizle beraber okullarımızın gerek deprem eğitimi bakımından, gerekse riskin organizasyonu bakımından bir değerlendirme çalışması yapılacak.

İzleme içinde olduğumuz bazı insanlarla ilgili güçlendirme çalışmaları anlamında faaliyetlerimiz sürüyor. Okullarımız açısından korkulacak durum yok."

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Anahtar Kelimeler:
ziya selçuk Milli Eğitim Bakanı

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