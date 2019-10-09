HABER

"Millet bahçesi afet toplanma yeri de olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: - "40 dönümlük alandaki afet toplanma merkezi ve millet bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış olacak. Tamamı afet toplanma merkezi olacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 40 dönümlük alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak millet bahçesinin aynı zamanda afet toplanma yeri olacağını söyledi.

Böcek, belediye binasında düzenlediği toplantıda, Muratpaşa Mahallesi'nde 100. Yıl spor alanındaki araziye yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Millet bahçesiyle ilgili konuyu dün AFAD toplantısında da gündeme getirdiklerini anlatan Böcek, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ziyaretimiz sırasında konuşmuştuk. Millet bahçesi yapılacak yere biz kent meydanı, aynı zamanda çok amaçlı katlı otopark, afet toplanma merkezi önermiştik. Sayın Bakanımız, 'Biz orayı yapalım, hem bütçe açısından size destek olmuş oluruz' dediler. Bu konuda toplanma merkezini doğru bulmuşlardı. 40 dönümlük alandaki afet toplanma merkezi ve millet bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış olacak. Tamamı afet toplanma merkezi olacak."

- 10. Antalya Kitap Fuarı

Böcek, birçok sosyal projeye imza attıklarına işaret ederek, Antalya Kitap Fuarı'nın 10'uncusu yapacaklarını dile getirdi.

Ana teması "Birlikte Okuyoruz" olan fuara yoğun ilginin olduğunu, 150 yayınevi ve 205 yazarın katılacağını aktaran Böcek, "Fuarımızı 11-20 Ekim'de düzenleyeceğiz. Cuma günü saat 14.00'te, Cam Piramit'te açılışını yapıyoruz. Onur konuğumuz, yazdığı eleştirilerle sanata ve edebiyata güzellik katan Doğan Hızlan olacak." ifadelerini kullandı.

Okullardan fuara ücretsiz seferler düzenleneceği bilgisini veren Böcek, geçen yıl 286 bin ziyaretçi geldiğini, bu sene daha fazla olmasını beklediklerini bildirdi.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı
Tezgahta balık fiyatları arttıTezgahta balık fiyatları arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afet toplanma basın toplantısı Kita Fuarı muhittin böcek

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Son dakika: Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.