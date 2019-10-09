"Millet bahçesi afet toplanma yeri de olacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 40 dönümlük alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak millet bahçesinin aynı zamanda afet toplanma yeri olacağını söyledi.

Böcek, belediye binasında düzenlediği toplantıda, Muratpaşa Mahallesi'nde 100. Yıl spor alanındaki araziye yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Millet bahçesiyle ilgili konuyu dün AFAD toplantısında da gündeme getirdiklerini anlatan Böcek, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ziyaretimiz sırasında konuşmuştuk. Millet bahçesi yapılacak yere biz kent meydanı, aynı zamanda çok amaçlı katlı otopark, afet toplanma merkezi önermiştik. Sayın Bakanımız, 'Biz orayı yapalım, hem bütçe açısından size destek olmuş oluruz' dediler. Bu konuda toplanma merkezini doğru bulmuşlardı. 40 dönümlük alandaki afet toplanma merkezi ve millet bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış olacak. Tamamı afet toplanma merkezi olacak."

- 10. Antalya Kitap Fuarı