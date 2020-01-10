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  4. Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi ekipleri, millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden makaraya sarılı 400 metre uzunluğunda kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kabloların yüklendiği aracı tespit eden ekipler, olayla ilgili Y.A. (51), M.G. (24) ve R.Ç'yi (21) gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Canik kablo hırsızığı millet bahçesi inşaatı Samsun

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