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Millet bahçesinde merkezi mangal dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Ümraniye Hekimbaşı’na kurulan millet bahçesine doğalgazlı mangal merkezleri kuruldu.

Ümraniye Hekimbaşı’na kurulan millet bahçesine doğalgazlı mangal merkezleri kuruldu. Millet Bahçesine gelen aileler başlarında özel görevlilerinin bulunduğu mangalda etlerini pişirecek. Bu sayede piknik yangınları önlenirken, ortalık dumana boğulmayacak.
Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı’nda bulunan 330 bin metrekare orman alanına kurulan millet bahçesine olası piknik yangınlarını önlemek için doğalgazla çalışan mangal merkezleri yapıldı. İsteyen bu merkezlerde etlerinin pişirecek, isteyenlere ise görevliler pişirme hizmeti verecek. Beş noktada kurulanan mangal merkezi haricinde millet bahçesinde ateş yakmak yasak olacak. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, göreve gelir gelmez, ilk iş olarak Hekimbaşı’ndaki 330 bin metrekarelik ormanlık alanı millet bahçesine çevirdi. Vatandaşlar ise hem bu alanın millet bahçesi olmasından mutlu hem de mangal merkezlerinden memnun. Millet bahçesinin yapılan bu merkezler sayesinde dumana boğulmayacağını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür etti. Vatandaşlar uygulamanın muhteşem olduğunu söyleyerek, “ Hem nefes alıyoruz. Hem de mangalımızı yapıyoruz”dedi.

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