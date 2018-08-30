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Millet Bahçesi'nin yapılacağı stadyumunun yıkım çalışmaları sürdürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan genel seçim öncesindeki vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hizmete açılacak.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan genel seçim öncesindeki vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hizmete açılacak. Millet Bahçesi'nin yapılacağı, 65 yıllık Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda yıkım çalışmalarına devam ediliyor. İhaleyle yıkım işini üstlenen firma tarafından 3 ay içinde, Vişnelik Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki eski stadyumun yıkımı gerçekleştirilecek. İş makineleriyle stattaki tribünlerin yıkım çalışmaları sürdürülürken, yoldan geçen bazı kişiler de durup, çalışmaları izliyor. Kent sakinleri, stadyumda herkesin anısının olduğunu, Eskişehirspor'un maçları kazandığında sevindiklerini, yenildiğinde ya da küme düştüğünde ise üzüldüklerini söyledi. 'YIKIMI BİZİ ÜZÜYOR' Eskişehir'de yaşayn Ömer Sönmez, stadın yıkımına ilişkin "Herkesin olduğu gibi benim de bu stadyumda anılarım var. Öncelikle bu stadın yıkılması bizi çok üzüyor. Ama tabi teknoloji ilerledikçe yeni statlar yapılınca modern statlara kavuşuyoruz ve ister istemez de buna ayak uyduruyoruz. Eskişehirspor'un şu anki halini görünce daha çok üzülüyorum. Buralarda olmaması lazım. Bizim seyircimiz bunu hak etmiyor. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" dedi. Çetin Altan ise "Eskişehirspor taraftarı bir başkadır. Yağmurda da burada maçları izledim. Ağladığım da çok oldu, sevindiğimiz maçlar da oldu" diye konuştu. Hüseyin Yetgin de "Dünya tarihine bakacak olursanız bir şeyin yok olması, bir şeyin doğmasına neden olur. Burası yıkılıp, Millet Bahçesi olacak. Park olması güzel bir olay. Burada anılar var. Ancak doğal karşılamak, yıkılacağını kabullenmek gerekir" dedi. Eskişehir'de, 1953 yılında yapılan, 15 bin seyirci kapasiteli Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu 56 bin 400 metrekarelik alanda, yıkımın ardından Millet Bahçesi için çalışma başlatılacak. Eskişehir'de, Atatürk Stadyumu'nun yıkılması kararının ardından Sazova Mahallesi'nde, 33 bin kişilik yeni stadyum yapıldı. Eskişehirspor futbol takımının maçları, bu yeni stadyumda yapılıyor.

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