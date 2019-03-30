HABER

Millet Caddesinde trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 05:08 | Son Güncelleme

Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışmasıyla otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.Kaza saat 04.00 sularında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzeri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi.

Millet Caddesinde trafik kazası: 3 yaralı

Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışmasıyla otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 04.00 sularında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzeri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çapa istikametine seyir halinde olan Berkay Ş, idaresindeki 34 UM 5444 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Behcet O, yönetimindeki 34 TAK 84 ticari otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda Berkay Ş, hakimiyetindeki otomobil devrildi. Kazada ticari taksi sürücüsü ile devrilen otomobilde bulunan Serhat A., ile Harun A., yaralanırken, Berkay Ş, ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, devrilen otomobilde sıkışan Serhat A., ve Harun A., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Devrilen otomobil nedeniyle trafik geçişi kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Millet Caddesinde trafik kazası: 3 yaralı

Millet Caddesinde trafik kazası: 3 yaralı

Millet Caddesinde trafik kazası: 3 yaralı

Millet Caddesinde trafik kazası: 3 yaralı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildiPalet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi
Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL cezaPolisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gerilim tırmanıyor! ABD bir kez daha tehdit etti

Gerilim tırmanıyor! ABD bir kez daha tehdit etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.