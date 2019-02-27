AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'ye dönük saldırılara millet cevabını sandıkta verecek. Önce böyle bakmamız gerekiyor. O yüzden bir oy, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine, davasına verilmiş bir oydur." dedi.

Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Düzce'de, sınıf arkadaşının babası 93 yaşındaki Hasan Basri Fidan'ı evinde ziyaret etti. Fidan ile bir süre sohbet eden Ünal, daha sonra AK Parti'nin Cedidiye Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışına katıldı.

Burada partililerle selamlaşan Ünal, açılış kurdelesi kesildikten sonra AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, yerel seçimlerine az bir süre kaldığını söyledi.

Faruk Özlü'nün, Düzce için şans olduğunu belirten Ünal, "Milletin bize verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmekten, bu millete ait olmaktan, bu millete layık olmaktan onur duyan insanlarız. Sayın Bakanım (AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü) bürokraside en üst düzeylerde görev aldı ve Türkiye'nin dijital dönüşümünün mimarlarındandır. O yüzden Düzce'de hem bakanlık deneyimi olan hem de bürokrasi deneyimi olan bir belediye başkanının olması özellikle gençler için çok büyük bir şans." diye konuştu.