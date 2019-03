İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anan Soylu, "Bizlere Allah tekrar bir Mehmet Akif aratmasın, tekrar bir İstiklal Marşı yazdırmasın." temennisinde bulundu.

Bakan Soylu, Türk milletinin çok büyük bir millet olduğunu vurgulayarak, "Cenab-ı Hak bu milleti öyle bir denge üzerine yaratmış ki bir yanda büyük tehditler, tehlikeler bir yanda bunları bertaraf edecek kahramanları en kritik anlarda ortaya çıkacak şekilde bu milletin içine yerleştirmiştir. Şairi bile normal değil, Mehmet Akif gibi bir adamdır. Para ödülü var diye aslında yarışmaya katılmamıştır. Paltosu dahi yoktur, maddi sıkıntı içindedir oysa. Sonra ısrar ederler kabul eder." diye konuştu.

- 15 Temmuz'da da aynı ruh

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamında da milletin aynı ruh, aynı vatan sevgisiyle darbeyi engellediğini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Toplumun her kesiminden gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler sahaya indi ve geçmiş kahramanları ne yaptıysa aynı ruhla, aynı anlayışı taşıyarak bu milletin her bir bireyi gösterdi. 15 Temmuz'da bu ülkenin lideri, o ruh ile gazimiz nasıl kendisini fedai can etmeye hazırsa aynı ruh ile aynısını yaptı. Kararlı bir duruş, tavizsiz bir duruşla aziz milletine önderlik etti. Dün ne yapıldıysa, 15 Temmuz gecesi Başbakanımız Binali Bey, Bahçeli Bey, arkadaşlarımız aynısını yaptı. İlk meclisin vekilleri ne yaptıysa o gece meclisin vekilleri aynısını yaptı. Elbette ki bazıları hariç. Bazıları gittiler, bir evde televizyon seyrettiler. Hani beni bağışlayın 'kontrollü darbe' diyorlar ya aslında kendi kontrollerindeydi. Ama millet bu darbeyi onların kontrolünden aldığı için 'kontrollü darbe' olduğunu kendileri çok iyi biliyorlar. Millet, darbeyi yapanlara gerekli dersi verdi. Her zaman böyle oldu. İstiklal Mücadelesine girerken de öyle oldu. Ülkeyi kontrol altına almak isteyenlere bu millet müsaade etmedi. Terörle mücadele ederken de aynısı oluyor. Ülkeyi kontrol altına almak isteyenlere bu millet müsaade etmiyor, izin vermiyor, onların önünü kesiyor."