MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Milletimizin oluşturduğu bu ittifakta biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmekle yükümlüyüz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonraki süreçte de bu vatan ve millet için her türlü fedakarlığı hep birlikte yapacağız." dedi.

Elvan, Tarsus Belediyesince düzenlenen Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi 1. Etap Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ilçenin çok köklü tarihe sahip olduğunu, tarih ve turizm alanında hep birlikte hareket ederek çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhuyla başladığını ve milletin oluşturduğu bir ittifak olduğuna dikkati çeken çizen Elvan, şöyle konuştu:

"Milletimizin oluşturduğu bu ittifakta biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmekle yükümlüyüz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonraki süreçte de bu vatan ve millet için her türlü fedakarlığı hep birlikte yapacağız. Bizim için makamın, mevkinin önemi yok. Bizim için Ahmet'in, Mehmet'in, onun, bunun bir yerlerde olmasının hiç önemi yok. Bizim hesabımız hiçbir zaman sen, ben meselesi olmadı.