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"Millet iradesi demokrasinin korunmasının temel unsurudur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 02:27 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Millet iradesi, demokrasinin korunması, yaşatılması ve her ne şartta olursa olsun saygı gösterilmesi gereken en temel unsurudur"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, millet iradesinin, demokrasinin korunması, yaşatılması ve her ne şartta olursa olsun saygı gösterilmesi gereken en temel unsuru olduğunu belirtti.

Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin ülkeye, devlete ve millete hayırlar getirmesini dileyerek parti mensuplarına seçim sürecinde gösterdiği gayret ve fedakarlık dolayısıyla teşekkür etti.

Milletin demokratik usullere uygun bir şekilde tercihlerini sandığa yansıttığına işaret eden Destici, "Millet iradesi, demokrasinin korunması, yaşatılması ve her ne şartta olursa olsun saygı gösterilmesi gereken en temel unsurudur. Millet iradesine duyduğumuz saygının altını tekrar çizerek seçilen belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile muhtarlarımızı tebrik ediyor, seçildikleri görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını aktararak siyasetin bir kavga aracı haline getirilmemesi ve siyasetçilerin toplumsal gerilimlere sebep olacak üslup kullanmaması gerektiğini kaydetti.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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